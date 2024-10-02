ЦАХАЛ: По северу Израиля запущено более сотни снарядов из Ливана

Израильские военные зафиксировали новую волну обстрелов северных районов страны с территории Ливана.

Израильские военные зафиксировали новую волну обстрелов северных районов страны с территории Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, в общей сложности армия засекла запуск более 100 снарядов с территории Ливана.

Уточняется, что около 70 ракет было запущено в сторону Западной Галилеи, еще 30 снарядов - в сторону Верхней Галилеи, две ракеты запускались в направлении приграничного поселка Авивим.

Часть снарядов упала на открытой местности, о пострадавших не сообщается.