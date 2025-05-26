ЦАХАЛ планирует за 2 месяца установить полный контроль над 75% сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие два месяца планирует установить полный контроль над 75% сектора Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует в ближайшие два месяца установить полный контроль над 75% сектора Газа.

Как передает Report, об этом со ссылкой на документы ЦАХАЛ пишет газета The Times of Israel.

Издание отмечает, что, по данным армии, пока Израиль полностью контролирует около 40% территории Газы.

Указанные цели по зоне контроля сопряжены с новым расширением наземной операции, оно предполагает полную зачистку территории от инфраструктуры радикального палестинского движения ХАМАС, снос большей части зданий и взятие под контроль на ближайшую перспективу.

Мирное население Газы должно будет расположиться в трех зонах безопасности - центре города Газа, городе Дейр-эль-Балах и лагере беженцев Нусейрат. Созданный при поддержке Израиля и США Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF) должен будет распределять продукты и другие товары первой необходимости в этих зонах.

По данным израильской армии, в Газе располагается порядка 900 км подземных тоннелей ХАМАС, уничтожить удалось около 25% из них.