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ЦАХАЛ планирует за 2 месяца установить полный контроль над 75% сектора Газа

ЦАХАЛ планирует за 2 месяца установить полный контроль над 75% сектора Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие два месяца планирует установить полный контроль над 75% сектора Газа.
Другие страны
26 мая 2025 г. 12:00
ЦАХАЛ планирует за 2 месяца установить полный контроль над 75% сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует в ближайшие два месяца установить полный контроль над 75% сектора Газа.

Как передает Report, об этом со ссылкой на документы ЦАХАЛ пишет газета The Times of Israel.

Издание отмечает, что, по данным армии, пока Израиль полностью контролирует около 40% территории Газы.

Указанные цели по зоне контроля сопряжены с новым расширением наземной операции, оно предполагает полную зачистку территории от инфраструктуры радикального палестинского движения ХАМАС, снос большей части зданий и взятие под контроль на ближайшую перспективу.

Мирное население Газы должно будет расположиться в трех зонах безопасности - центре города Газа, городе Дейр-эль-Балах и лагере беженцев Нусейрат. Созданный при поддержке Израиля и США Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF) должен будет распределять продукты и другие товары первой необходимости в этих зонах.

По данным израильской армии, в Газе располагается порядка 900 км подземных тоннелей ХАМАС, уничтожить удалось около 25% из них.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Qəzzanın 75 %-i üzərinə nəzarət etməyi planlaşdırır

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