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ЦАХАЛ: Палестинские боевики удерживают в секторе Газа 199 заложников

ЦАХАЛ: Палестинские боевики удерживают в секторе Газа 199 заложников Члены ХАМАС и другие палестинские боевики удерживают в секторе Газа 199 заложников.
Другие страны
16 октября 2023 г. 13:04
ЦАХАЛ: Палестинские боевики удерживают в секторе Газа 199 заложников

Члены ХАМАС и другие палестинские боевики удерживают в секторе Газа 199 заложников.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявил глава пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

По его словам, семьи попавших в заложники уже уведомлены о случившемся, но не уточнил, входят ли в озвученное число граждане других государств.

Ранее палестинские группировки сообщили, что удерживают в секторе Газа около 130 заложников. По предыдущей оценке властей Израиля, боевики ХАМАС увезли в Газу около 150 человек.

Отметим, что ХАМАС сообщал о гибели 22 заложников из-за ответных атак Израиля на сектор Газа, в числе погибших были иностранцы. Их гражданство не уточнялось.

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Версия на английском языке Israeli Military reports 199 hostages held in Gaza, higher than previous estimates
Версия на азербайджанском языке İsrail Müdafiə Ordusu: “Fələstin yaraqlıları Qəzza zolağında 199 nəfəri girov saxlayır”

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