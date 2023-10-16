ЦАХАЛ: Палестинские боевики удерживают в секторе Газа 199 заложников

Члены ХАМАС и другие палестинские боевики удерживают в секторе Газа 199 заложников.

Члены ХАМАС и другие палестинские боевики удерживают в секторе Газа 199 заложников.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявил глава пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

По его словам, семьи попавших в заложники уже уведомлены о случившемся, но не уточнил, входят ли в озвученное число граждане других государств.

Ранее палестинские группировки сообщили, что удерживают в секторе Газа около 130 заложников. По предыдущей оценке властей Израиля, боевики ХАМАС увезли в Газу около 150 человек.

Отметим, что ХАМАС сообщал о гибели 22 заложников из-за ответных атак Израиля на сектор Газа, в числе погибших были иностранцы. Их гражданство не уточнялось.