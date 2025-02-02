ЦАХАЛ открыл огонь в Газе из-за нарушения условий перемирия

Самолет израильских ВВС открыл огонь в сторону автомобиля, двигавшегося на север сектора Газа по маршруту, не согласованному в рамках сделки с ХАМАС.
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"Самолет открыл огонь для остановки подозрительного транспортного средства, которое двигалось на север из центральной части сектора Газа по несогласованному маршруту, тем самым нарушая рамки соглашения о прекращении огня... ЦАХАЛ вновь призывает жителей Газы соблюдать инструкции и избегать приближения к войскам", - говорится в заявлении.
Отмечается, что ЦАХАЛ стремится полностью выполнять условия соглашения по возвращению заложников, но "готов к любому развитию событий" и продолжит предпринимать все необходимые действия для предотвращения любой непосредственной угрозы солдатам.