О нас

ЦАХАЛ открыл огонь в Газе из-за нарушения условий перемирия

ЦАХАЛ открыл огонь в Газе из-за нарушения условий перемирия Самолет израильских ВВС открыл огонь в сторону автомобиля, двигавшегося на север сектора Газа по маршруту, не согласованному в рамках сделки с ХАМАС.
Другие страны
2 февраля 2025 г. 19:23
ЦАХАЛ открыл огонь в Газе из-за нарушения условий перемирия

Самолет израильских ВВС открыл огонь в сторону автомобиля, двигавшегося на север сектора Газа по маршруту, не согласованному в рамках сделки с ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Самолет открыл огонь для остановки подозрительного транспортного средства, которое двигалось на север из центральной части сектора Газа по несогласованному маршруту, тем самым нарушая рамки соглашения о прекращении огня... ЦАХАЛ вновь призывает жителей Газы соблюдать инструкции и избегать приближения к войскам", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ЦАХАЛ стремится полностью выполнять условия соглашения по возвращению заложников, но "готов к любому развитию событий" и продолжит предпринимать все необходимые действия для предотвращения любой непосредственной угрозы солдатам.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İsrail HƏMAS-la razılaşmadan kənar Qəzzanın şimalına hərəkət edən avtomobilə atəş açıb

Самое важное

Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi