ЦАХАЛ официально подтвердила ликвидацию главы пресс-службы "Хезболлы" в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию в секторе Газа главы пресс-службы радикального движения "Хезболлах" Мохамада Афифа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию в секторе Газа главы пресс-службы радикального движения "Хезболлах" Мохамада Афифа.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Ранее ливанский телеканал "Аль-Джадид" сообщил, что глава пресс-службы ливанского движения "Хезболлах" Мохамад Афиф погиб в результате удара израильских ВВС по зданию в центре Бейрута.

"Сегодня Армия обороны Израиля нанесла точный удар, основанный на разведданных, по району Бейрута и ликвидировала террориста Мохамада Афифа - главного пропагандиста и представителя террористической организации "Хезболлах", -