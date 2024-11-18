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ЦАХАЛ официально подтвердила ликвидацию главы пресс-службы "Хезболлы" в Газе

ЦАХАЛ официально подтвердила ликвидацию главы пресс-службы "Хезболлы" в Газе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию в секторе Газа главы пресс-службы радикального движения "Хезболлах" Мохамада Афифа.
Другие страны
18 ноября 2024 г. 04:26
ЦАХАЛ официально подтвердила ликвидацию главы пресс-службы Хезболлы в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию в секторе Газа главы пресс-службы радикального движения "Хезболлах" Мохамада Афифа.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Ранее ливанский телеканал "Аль-Джадид" сообщил, что глава пресс-службы ливанского движения "Хезболлах" Мохамад Афиф погиб в результате удара израильских ВВС по зданию в центре Бейрута.

"Сегодня Армия обороны Израиля нанесла точный удар, основанный на разведданных, по району Бейрута и ликвидировала террориста Мохамада Афифа - главного пропагандиста и представителя террористической организации "Хезболлах", -

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