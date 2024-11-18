ЦАХАЛ официально подтвердила ликвидацию главы пресс-службы "Хезболлы" в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально
Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Ранее ливанский телеканал "Аль-Джадид" сообщил, что глава пресс-службы ливанского движения "Хезболлах" Мохамад Афиф погиб в результате удара израильских ВВС по зданию в центре Бейрута.
"Сегодня Армия обороны Израиля нанесла точный удар, основанный на разведданных, по району Бейрута и ликвидировала террориста Мохамада Афифа - главного пропагандиста и представителя террористической организации "Хезболлах", -