О нас

ЦАХАЛ объявила о начале масштабных ударов по объектам ХАМАС

ЦАХАЛ объявила о начале масштабных ударов по объектам ХАМАС Израильские военные приступили к нанесению массированных ударов по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
Другие страны
14 октября 2023 г. 20:11
ЦАХАЛ объявила о начале масштабных ударов по объектам ХАМАС

Израильские военные приступили к нанесению массированных ударов по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В настоящее время ЦАХАЛ наносит широкомасштабные удары по террористическим объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - говорится в заявлении.

Напомним, что утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы радикальной группировки ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", в рамках которой был полностью восстановлен контроль над южной границей.

11 октября израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил о создании чрезвычайного правительства, спустя сутки решение было одобрено парламентом страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Президент: Включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде является неверным подходом
Президент: Включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде является неверным подходом
7 октября 2023 г. 23:35
В Билясуваре столкнулись автомобили, пострадали два человека
ФотоВ Билясуваре столкнулись автомобили, пострадали два человека
8 октября 2023 г. 23:24
Депутат Милли Меджлиса будет наблюдать за парламентскими выборами в Польше
Депутат Милли Меджлиса будет наблюдать за парламентскими выборами в Польше
10 октября 2023 г. 19:20
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2023)
11 октября 2023 г. 09:15
Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
13 октября 2023 г. 18:10
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
14 октября 2023 г. 04:48
Ильхам Алиев: Передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию
Ильхам Алиев: Передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию
7 октября 2023 г. 23:41
​​​​​​​Чистая прибыль ведущего производителя чая в Азербайджане выросла на 52%
​​​​​​​Чистая прибыль ведущего производителя чая в Азербайджане выросла на 52%
9 октября 2023 г. 18:20
Израиль одобрил решение о призыве еще 360 тыс. резервистов
Израиль одобрил решение о призыве еще 360 тыс. резервистов
10 октября 2023 г. 15:49
Аграрный сектор Азербайджана вырос на 3%
Аграрный сектор Азербайджана вырос на 3%
11 октября 2023 г. 17:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi