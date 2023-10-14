ЦАХАЛ объявила о начале масштабных ударов по объектам ХАМАС

Израильские военные приступили к нанесению массированных ударов по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Израильские военные приступили к нанесению массированных ударов по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В настоящее время ЦАХАЛ наносит широкомасштабные удары по террористическим объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - говорится в заявлении.

Напомним, что утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы радикальной группировки ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", в рамках которой был полностью восстановлен контроль над южной границей.

11 октября израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил о создании чрезвычайного правительства, спустя сутки решение было одобрено парламентом страны.