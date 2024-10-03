ЦАХАЛ обвиняет "Хезболлу" в использовании гражданского КПП для контрабанды оружия

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвиняет ливанскую организацию "Хезболла" в использовании гражданского контрольно-пропускного пункта между Ливаном и Сирией для контрабанды оружия из Ирана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвиняет ливанскую организацию "Хезболла" в использовании гражданского контрольно-пропускного пункта между Ливаном и Сирией для контрабанды оружия из Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Авихая Адраи.

Отмечается, что ЦАХАЛ собирается принимать меры, чтобы не допустить провоз оружия через границу.

Адраи сообщает, что после недавних ударов Израиля по другим пограничным переходам между Ливаном и Сирией, которые использовались Хезболлой, группировка начала использовать переход "Аль-Маснаа" в качестве основного маршрута для поставок оружия.

"Ливанское правительство несет ответственность за свои официальные пограничные переходы, и имеет возможность не допускать контрабанды оружия через них. Армия обороны Израиля призывает Ливан проводить строгий досмотр грузовиков, проезжающих через гражданские контрольно-пропускные пункты, и разворачивать грузовики и транспортные средства с оружием", - сказал Адраи.