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ЦАХАЛ обнаружил туннель ХАМАС под Штабом БАПОР

ЦАХАЛ обнаружил туннель ХАМАС под Штабом БАПОР В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что обнаружили туннель палестинского движения ХАМАС под центральным штабом Агентства Организации Объединенных Наций (ООН) для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на территории сектора Газа.
Другие страны
11 февраля 2024 г. 07:43
ЦАХАЛ обнаружил туннель ХАМАС под Штабом БАПОР

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что обнаружили туннель палестинского движения ХАМАС под центральным штабом Агентства Организации Объединенных Наций (ООН) для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на территории сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Там подчеркнули, что по данным разведки военные направились к шахте туннеля, которая расположена неподалеку от школы БАПОР.

В ЦАХАЛ утверждают, что она вела к подземному туннелю, который служил объектом военной разведки ХАМАС и проходил под зданием штаб-квартиры агентства. Длина туннеля составляла около 700 метров, глубина — 18 метров, он был оборудован взрывозащитными дверями, утверждают израильские военные.

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