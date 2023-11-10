ЦАХАЛ нейтрализовал трех командиров ХАМАС

Армия обороны Израиля сообщает, что наземные войска уничтожили несколько боевиков ХАМАС, в том числе членов элитной группировки "Нухба", участвовавших в нападении 7 октября.

Армия обороны Израиля сообщает, что наземные войска уничтожили несколько боевиков ХАМАС, в том числе членов группировки "Нухба", участвовавших в нападении 7 октября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

Операции проводились на основании разведывательной информации, предоставленной службой безопасности Израиля (ШАБАК).

По данным ЦАХАЛ, военнослужащие уничтожили командира роты "Нухба" Ахмеда Мусу и командира взвода "Нухба" Омара Альханди, укрывавшихся в Джабалии.

Израильские военные также ликвидировали Мухаммеда Кахлута, руководителя так называемой снайперской группы ХАМАС в на севере Газы.