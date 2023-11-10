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ЦАХАЛ нейтрализовал трех командиров ХАМАС

ЦАХАЛ нейтрализовал трех командиров ХАМАС Армия обороны Израиля сообщает, что наземные войска уничтожили несколько боевиков ХАМАС, в том числе членов элитной группировки "Нухба", участвовавших в нападении 7 октября.
Другие страны
10 ноября 2023 г. 12:42
ЦАХАЛ нейтрализовал трех командиров ХАМАС

Армия обороны Израиля сообщает, что наземные войска уничтожили несколько боевиков ХАМАС, в том числе членов группировки "Нухба", участвовавших в нападении 7 октября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

Операции проводились на основании разведывательной информации, предоставленной службой безопасности Израиля (ШАБАК).

По данным ЦАХАЛ, военнослужащие уничтожили командира роты "Нухба" Ахмеда Мусу и командира взвода "Нухба" Омара Альханди, укрывавшихся в Джабалии.

Израильские военные также ликвидировали Мухаммеда Кахлута, руководителя так называемой снайперской группы ХАМАС в на севере Газы.

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