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ЦАХАЛ назвал склады "Хезболлах" целью ударов по Тиру

ЦАХАЛ назвал склады "Хезболлах" целью ударов по Тиру Удары ВВС Израиля по городу Тир на юге Ливана были нацелены на оружейные склады, используемые формированиями "Хезболлах", и иные объекты ее военной инфраструктуры.
Другие страны
28 октября 2024 г. 19:28
ЦАХАЛ назвал склады Хезболлах целью ударов по Тиру

Удары ВВС Израиля по городу Тир на юге Ливана были нацелены на оружейные склады, используемые формированиями "Хезболлах", и иные объекты ее военной инфраструктуры.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

"Истребители ВВС Израиля атаковали сегодня в районе Тира на юге Ливана склады с оружием и противотанковыми ракетами, военные сооружения и наблюдательные пункты различных военных формирований террористической организации "Хезболлах", - говорится в заявлении.

По версии израильских военных, район города Тир является важной территорией для формирований "Хезболлах" и используется ими подготовки и нанесения ударов по Израилю.

В армии заверили, что перед ударами были приняты многочисленные меры для снижения риска причинения вреда гражданскому населению в этом районе, в том числе путем распространения предупреждений на разных платформах.

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Версия на азербайджанском языке İsrail “Hizbullah” anbarlarını Tir şəhərinə zərbələrin hədəfi adlandırıb

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