ЦАХАЛ назвал склады "Хезболлах" целью ударов по Тиру

Удары ВВС Израиля по городу Тир на юге Ливана были нацелены на оружейные склады, используемые формированиями "Хезболлах", и иные объекты ее военной инфраструктуры.

Удары ВВС Израиля по городу Тир на юге Ливана были нацелены на оружейные склады, используемые формированиями "Хезболлах", и иные объекты ее военной инфраструктуры.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

"Истребители ВВС Израиля атаковали сегодня в районе Тира на юге Ливана склады с оружием и противотанковыми ракетами, военные сооружения и наблюдательные пункты различных военных формирований террористической организации "Хезболлах", - говорится в заявлении.

По версии израильских военных, район города Тир является важной территорией для формирований "Хезболлах" и используется ими подготовки и нанесения ударов по Израилю.

В армии заверили, что перед ударами были приняты многочисленные меры для снижения риска причинения вреда гражданскому населению в этом районе, в том числе путем распространения предупреждений на разных платформах.