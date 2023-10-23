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ЦАХАЛ назвал неизбежной наземную операцию в Газе, если ХАМАС не сложит оружие

ЦАХАЛ назвал неизбежной наземную операцию в Газе, если ХАМАС не сложит оружие Наземная операция ВС Израиля в секторе Газа практически неизбежна, если боевики палестинского движения ХАМАС не освободят всех заложников и не сложат оружие.
Другие страны
23 октября 2023 г. 08:29
ЦАХАЛ назвал неизбежной наземную операцию в Газе, если ХАМАС не сложит оружие

Наземная операция ВС Израиля в секторе Газа практически неизбежна, если боевики палестинского движения ХАМАС не освободят всех заложников и не сложат оружие.

Как сообщает Report, с таким заявлением выступил в эфире австралийской радиостанции ABC пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус.

По его словам, наземная операция израильских военных в Газе "практически неизбежна, если сохранится существующее положение вещей".

"Наша цель заключается в том, чтобы полностью лишить ХАМАС военного потенциала. Если бы боевики ХАМАС вышли из своих укрытий, вернули наших заложников, все 212 человек, и безоговорочно сдались бы, то война была бы закончена, но они этого не сделают", - сказал он, отметив, что армии Израиля "придется провести наземную операцию" в Газе.

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Версия на английском языке IDF announces conditions for end of war with Hamas 
Версия на азербайджанском языке İsrail MN: “HƏMAS silahlarını yerə qoymasa, Qəzzada yerüstü əməliyyat qaçılmaz olacaq”

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