ЦАХАЛ направит подкрепления на Западный берег из-за столкновений поселенцев с палестинцами

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что направляет на Западный берег реки Иордан дополнительные подразделения из-за столкновений еврейских поселенцев с палестинцами, последовавших за убийством израильского подростка в этом районе.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что направляет на Западный берег реки Иордан дополнительные подразделения из-за столкновений еврейских поселенцев с палестинцами, последовавших за убийством израильского подростка в этом районе.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

"В дополнение к силам, дислоцированным в настоящее время в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега Иордана - ред.), было решено направить на усиление в этот район несколько рот ЦАХАЛ и дополнительные силы пограничной полиции Израиля", - говорится в заявлении.

В израильской армии также заявили, что десятки еврейских поселенцев и палестинцев получили ранения.