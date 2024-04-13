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ЦАХАЛ направит подкрепления на Западный берег из-за столкновений поселенцев с палестинцами

ЦАХАЛ направит подкрепления на Западный берег из-за столкновений поселенцев с палестинцами Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что направляет на Западный берег реки Иордан дополнительные подразделения из-за столкновений еврейских поселенцев с палестинцами, последовавших за убийством израильского подростка в этом районе.
Другие страны
13 апреля 2024 г. 20:52
ЦАХАЛ направит подкрепления на Западный берег из-за столкновений поселенцев с палестинцами

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что направляет на Западный берег реки Иордан дополнительные подразделения из-за столкновений еврейских поселенцев с палестинцами, последовавших за убийством израильского подростка в этом районе.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

"В дополнение к силам, дислоцированным в настоящее время в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега Иордана - ред.), было решено направить на усиление в этот район несколько рот ЦАХАЛ и дополнительные силы пограничной полиции Израиля", - говорится в заявлении.

В израильской армии также заявили, что десятки еврейских поселенцев и палестинцев получили ранения.

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