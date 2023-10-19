ЦАХАЛ наносит удары по объектам "Хезболлах" в Ливане

Израильские военные возобновили нанесение ударов по объектам "Хезболлах" в Ливане.

Израильские военные возобновили нанесение ударов по объектам "Хезболлах" в Ливане.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по объектам террористической организации "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".