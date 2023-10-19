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ЦАХАЛ наносит удары по объектам "Хезболлах" в Ливане

ЦАХАЛ наносит удары по объектам "Хезболлах" в Ливане Израильские военные возобновили нанесение ударов по объектам "Хезболлах" в Ливане.
Другие страны
19 октября 2023 г. 02:36
ЦАХАЛ наносит удары по объектам Хезболлах в Ливане

Израильские военные возобновили нанесение ударов по объектам "Хезболлах" в Ливане.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по объектам террористической организации "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".

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