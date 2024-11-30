О нас

ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам на границе Сирии с Ливаном

ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам на границе Сирии с Ливаном Израильские ВВС нанесли удары по территории Сирии, их целью были военные объекты, связанные с ливанским движением "Хезболлах".
Другие страны
30 ноября 2024 г. 12:58
ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам на границе Сирии с Ливаном

Израильские ВВС нанесли удары по территории Сирии, их целью были военные объекты, связанные с ливанским движением "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

"Ранее сегодня ВВС Израиля нанесли основанный на разведданных удар по объектам военной инфраструктуры, расположенным рядом с пограничными переходами между Сирией и Ливаном, которые активно использовались "Хезболлах" для контрабанды оружия из Сирии в Ливан", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu Suriyanın Livanla sərhədindəki hərbi obyektlərə zərbələr endirib

Экслюзивные новости

Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi