ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам на границе Сирии с Ливаном

Израильские ВВС нанесли удары по территории Сирии, их целью были военные объекты, связанные с ливанским движением "Хезболлах".

Израильские ВВС нанесли удары по территории Сирии, их целью были военные объекты, связанные с ливанским движением "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

"Ранее сегодня ВВС Израиля нанесли основанный на разведданных удар по объектам военной инфраструктуры, расположенным рядом с пограничными переходами между Сирией и Ливаном, которые активно использовались "Хезболлах" для контрабанды оружия из Сирии в Ливан", - говорится в заявлении.