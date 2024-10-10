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ЦАХАЛ нанес удары по штабу сил ООН в Ливане, пострадали два миротворца

ЦАХАЛ нанес удары по штабу сил ООН в Ливане, пострадали два миротворца Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по штабу Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) и ряду других объектов, из-за чего пострадали два миротворца.
Другие страны
10 октября 2024 г. 16:59
ЦАХАЛ нанес удары по штабу сил ООН в Ливане, пострадали два миротворца

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по штабу Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) и ряду других объектов, из-за чего пострадали два миротворца.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ЮНИФИЛ в четверг.

"Этим утром два миротворца получили ранения после того, как израильский танк "Меркава" выстрелил по смотровой башне ЮНИФИЛ в городе Эн-Накура", - сообщили в ЮНИФИЛ.

Из-за этого миротворцы упали с башни. Сейчас оба они находятся в больнице, их жизням ничего не угрожает.

В ЮНИФИЛ отмечают, что ЦАХАЛ неоднократно наносил удары по штабу и прилегающим к нему объектам.

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Версия на английском языке Israeli Army strikes UN peacekeeping headquarters in Lebanon, injuring two

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