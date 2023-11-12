ЦАХАЛ нанес удары по объектам в Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам "террористической инфраструктуры" на территории Сирии в ответ на атаку в направлении Голанских высот в субботу.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам "террористической инфраструктуры" на территории Сирии в ответ на атаку в направлении Голанских высот в субботу.

Как передает Report , об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад в ответ на вчерашнюю (субботнюю) атаку в направлении Голанских высот истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры в Сирии", - говорится в сообщении.

В субботу армейская пресс-служба сообщила, что израильские военные зафиксировали обстрел со стороны Сирии и начали наносить ответный удар.