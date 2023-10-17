ЦАХАЛ нанес удары по объектам движения "Хезболлах" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам движения "Хезболлах" в Ливане.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам движения "Хезболлах" в Ливане.

Как передает Report , об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.

Кроме того, ЦАХАЛ сообщил, что убил одного из руководителей радикального движения ХАМАС в секторе Газа Осаму Мазини. Утверждается, что он отвечал за заключенных и "руководил террористической деятельностью против Израиля".

Напомним, что примерно в 6:30 по местному времени 7 октября боевики ХАМАС выпустили, по разным оценкам, от 2,5 тыс. до 5 тыс. ракет из сектора Газа по Израилю, а затем проникли в приграничные районы страны, где захватили сотни заложников. В ответ Израиль начал военную операцию, которая продолжается до сих пор.