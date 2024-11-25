ЦАХАЛ нанес удары по 25 объектам “Хезболлах” в Ливане

Израильские ВВС нанесли удары по 25 объектам исполнительного совета “Хезболлах” в Ливане.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Согласно информации, удары были нанесены в районах Набатии, Баальбека, долины Бекаа, а также в окрестностях Бейрута и пригороде Дахия. Среди пораженных объектов – командные центры, пункты управления и сбора разведданных, где находились командиры и боевики “Хезболлах”.
По данным ЦАХАЛ, исполнительный совет “Хезболлах” играет ключевую роль в восстановлении военного потенциала организации и координации ее операций. Кроме того, он использует системы здравоохранения и образования Ливана для поддержки террористической деятельности, отметили в ведомстве.
Подчеркивается, что эти удары направлены на ослабление военной инфраструктуры “Хезболлах” и предотвращение дальнейших угроз со стороны организации.