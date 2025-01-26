ЦАХАЛ нанес "предупредительные выстрелы" для предотвращения угроз в Газе

Военнослужащие Армии обороны Израиля за истекшие сутки несколько раз осуществляли "предупредительные выстрелы" для предотвращения угроз в секторе Газа.

Военнослужащие Армии обороны Израиля за истекшие сутки несколько раз осуществляли "предупредительные выстрелы" для предотвращения угроз в секторе Газа.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В центральной части сектора Газа войска Армии обороны Израиля выявили несколько скоплений десятков подозреваемых, которые представляли угрозу для военнослужащих. Войска произвели предупредительные выстрелы, чтобы устранить угрозу", - говорится в заявлении.

По данным ведомства, ЦАХАЛ производил предупредительные выстрелы только для того, чтобы сохранялась дистанция от подозреваемых, а не с целью причинения вреда.

"На данный момент ЦАХАЛ неизвестно о каком-либо ущербе, причиненном подозреваемым в результате стрельбы. Армия Израиля полна решимости полностью соблюдать условия соглашения о возвращении заложников", - указали в армейском ведомстве, добавив, что готовы к любому сценарию и продолжат предпринимать необходимые действия по предотвращению непосредственной угрозы военнослужащим.