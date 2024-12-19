ЦАХАЛ нанес ответный удар после ракетного обстрела Израиля с территории Йемена

Центральные районы Израиля подверглись ракетному обстрелу с территории Йемена.

Центральные районы Израиля подверглись ракетному обстрелу с территории Йемена.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"После запуска ракет из Йемена в нескольких районах в центре страны прозвучала воздушная тревога", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ракеты были перехвачены до пересечения границы. По данным израильского издания N12 , в городе Рамат-Гане в результате падения обломков при перехвате ракет были повреждены несколько автомобилей и здание школы, информации о пострадавших не поступало.

Сразу после атаки пропагандистский телеканал хуситов Al-Masirah сообщил, что ВВС Израиля нанесли несколько ответных авиаударов по окрестностям цеменской столицы Саны и провинции Ходейда. Отмечается, что целями ударов стали центральные электростанции к югу и северу от столицы Йемена и нефтяные объекты в Ходейде. Подчеркивается, что на этих объектах возникли крупные пожары.

В то же время корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил , что еврейское государство заранее предупредило США об ударах израильской армии по Йемену.

Армия Израиля подтвердила нанесение авиаударов по военным объектам хуситов в Йемене. Сообщается, что удары были нанесены по прибрежной полосе на западе страны и объектам в глубине Йемена.

"Удары ослабляют режим хуситов и не позволяют ему использовать инфраструктуру в военных и террористических целях, в том числе для контрабанды иранского оружия в регион", – подчеркнула пресс-служба израильской армии.