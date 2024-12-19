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ЦАХАЛ нанес ответный удар после ракетного обстрела Израиля с территории Йемена

ЦАХАЛ нанес ответный удар после ракетного обстрела Израиля с территории Йемена Центральные районы Израиля подверглись ракетному обстрелу с территории Йемена.
Другие страны
19 декабря 2024 г. 07:51
ЦАХАЛ нанес ответный удар после ракетного обстрела Израиля с территории Йемена

Центральные районы Израиля подверглись ракетному обстрелу с территории Йемена.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"После запуска ракет из Йемена в нескольких районах в центре страны прозвучала воздушная тревога", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ракеты были перехвачены до пересечения границы. По данным израильского издания N12, в городе Рамат-Гане в результате падения обломков при перехвате ракет были повреждены несколько автомобилей и здание школы, информации о пострадавших не поступало.

Сразу после атаки пропагандистский телеканал хуситов Al-Masirah сообщил, что ВВС Израиля нанесли несколько ответных авиаударов по окрестностям цеменской столицы Саны и провинции Ходейда. Отмечается, что целями ударов стали центральные электростанции к югу и северу от столицы Йемена и нефтяные объекты в Ходейде. Подчеркивается, что на этих объектах возникли крупные пожары.

В то же время корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что еврейское государство заранее предупредило США об ударах израильской армии по Йемену.

Армия Израиля подтвердила нанесение авиаударов по военным объектам хуситов в Йемене. Сообщается, что удары были нанесены по прибрежной полосе на западе страны и объектам в глубине Йемена.

"Удары ослабляют режим хуситов и не позволяют ему использовать инфраструктуру в военных и террористических целях, в том числе для контрабанды иранского оружия в регион", – подчеркнула пресс-служба израильской армии.

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Версия на азербайджанском языке Видеоİsrail Yəməndən raket hücumuna məruz qalıb: Təl-Əviv cavab atəşi açıb

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