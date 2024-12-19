ЦАХАЛ нанес ответный удар после ракетного обстрела Израиля с территории Йемена

Центральные районы Израиля подверглись ракетному обстрелу с территории Йемена.
Как передает
"После запуска ракет из Йемена в нескольких районах в центре страны прозвучала воздушная тревога", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ракеты были
Сразу после атаки пропагандистский телеканал хуситов
В то же время корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника
Армия Израиля подтвердила нанесение авиаударов по военным объектам хуситов в Йемене. Сообщается, что удары были нанесены по прибрежной полосе на западе страны и объектам в глубине Йемена.
"Удары ослабляют режим хуситов и не позволяют ему использовать инфраструктуру в военных и террористических целях, в том числе для контрабанды иранского оружия в регион", – подчеркнула пресс-служба израильской армии.