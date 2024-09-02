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ЦАХАЛ нанес новую серию авиаударов по объектам "Хезболлах"

ЦАХАЛ нанес новую серию авиаударов по объектам "Хезболлах" ВВС Израиля нанесли новую серию ударов по военным объектам движения "Хезболлах" на юге Ливана.
Другие страны
2 сентября 2024 г. 01:06
ЦАХАЛ нанес новую серию авиаударов по объектам Хезболлах

ВВС Израиля нанесли новую серию ударов по военным объектам движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, некоторое время назад был нанесен авиаудар по ракетной установке и объектам военной инфраструктуры вооруженных отрядов "Хезболлах" в районе ливанского населенного пункта Бинт-Джбейль на юге страны.

По данным ведомства, в течение дня ВВС Израиля также атаковали военные объекты "Хезболлах" в окрестностях поселков Бейт-Лиф, Эль-Эдейса и Эт-Тейби на юге Ливана.

Помимо этого, израильская артиллерия обстреливала районы Кфар-Шубы и Шебаа в Южном Ливане, говорится в сообщении.

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