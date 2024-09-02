ЦАХАЛ нанес новую серию авиаударов по объектам "Хезболлах"

ВВС Израиля нанесли новую серию ударов по военным объектам движения "Хезболлах" на юге Ливана.
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Согласно информации, некоторое время назад был нанесен авиаудар по ракетной установке и объектам военной инфраструктуры вооруженных отрядов "Хезболлах" в районе ливанского населенного пункта Бинт-Джбейль на юге страны.
По данным ведомства, в течение дня ВВС Израиля также атаковали военные объекты "Хезболлах" в окрестностях поселков Бейт-Лиф, Эль-Эдейса и Эт-Тейби на юге Ливана.
Помимо этого, израильская артиллерия обстреливала районы Кфар-Шубы и Шебаа в Южном Ливане, говорится в сообщении.