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ЦАХАЛ нанес мощный удар по южному пригороду Бейрута

ЦАХАЛ нанес мощный удар по южному пригороду Бейрута Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла мощные авиаудары по южному пригороду Бейрута.
Другие страны
1 октября 2024 г. 01:27
ЦАХАЛ нанес мощный удар по южному пригороду Бейрута

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла мощные авиаудары по южному пригороду Бейрута.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

По сведениям неназванного источника агентства в силах безопасности, не менее двух израильских ударов поразили район Лайлаки в южном пригороде ливанской столицы. Репортеры Reuters также сообщили о сильных вспышках и громких взрывах.

Ранее израильские военные предупредили о готовящемся ударе по определенным зданиям в густонаселенных южных пригородах.

Отмечается, что многие жители покинули этот район в последние дни после всплеска израильских ударов.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu Beyrutun cənub şəhərətrafına zərbə endirib

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