ЦАХАЛ нанес мощный удар по южному пригороду Бейрута

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла мощные авиаудары по южному пригороду Бейрута.
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По сведениям неназванного источника агентства в силах безопасности, не менее двух израильских ударов поразили район Лайлаки в южном пригороде ливанской столицы. Репортеры Reuters также сообщили о сильных вспышках и громких взрывах.
Ранее израильские военные предупредили о готовящемся ударе по определенным зданиям в густонаселенных южных пригородах.
Отмечается, что многие жители покинули этот район в последние дни после всплеска израильских ударов.