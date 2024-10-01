ЦАХАЛ нанес авиаудар по школе БАПОР на севере сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по школе Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в районе города Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по школе Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в районе города Газа.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

Сообщается, что израильская разведка выяснила, что там действовали бойцы палестинского движения ХАМАС.

"ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в командно-контрольном центре в районе города Газа на севере сектора Газа. Командно-контрольный центр располагался в здании, которое ранее было школой БАПОР "Шуджаийя", - сказано в сообщении.