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ЦАХАЛ нанес авиаудар по школе БАПОР на севере сектора Газа

ЦАХАЛ нанес авиаудар по школе БАПОР на севере сектора Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по школе Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в районе города Газа.
Другие страны
1 октября 2024 г. 10:58
ЦАХАЛ нанес авиаудар по школе БАПОР на севере сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по школе Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в районе города Газа.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

Сообщается, что израильская разведка выяснила, что там действовали бойцы палестинского движения ХАМАС.

"ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в командно-контрольном центре в районе города Газа на севере сектора Газа. Командно-контрольный центр располагался в здании, которое ранее было школой БАПОР "Шуджаийя", - сказано в сообщении.

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Версия на английском языке IDF: Israel strikes Hamas terrorists in Gaza school compound
Версия на азербайджанском языке İsrail Qəzzada məktəbə hava zərbələri endirib

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