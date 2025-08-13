ЦАХАЛ: Начальник Генштаба утвердил концепцию предстоящих оперативных планов в Газе

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир утвердил концепцию планирования дальнейших военных операций в секторе Газа.

Как сообщает Report об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграм-канале.

“Начальник Генерального штаба подчеркнул важность повышения боеготовности войск и подготовки к призыву резервистов, обеспечивая при этом время для перегруппировки и восстановления перед предстоящими задачами”- говорится в заявлении.

Кроме того, утверждена концепция плана для следующих этапов в секторе Газа в соответствии с директивой политического эшелона.