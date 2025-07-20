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ЦАХАЛ начал проверку сообщений о гибели 73 палестинцев у точек раздачи гумпомощи

ЦАХАЛ начал проверку сообщений о гибели 73 палестинцев у точек раздачи гумпомощи Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проверку по факту сообщений о гибели в секторе Газа 73 палестинцев, ожидавших выдачи гуманитарной помощи.
Другие страны
20 июля 2025 г. 21:20
ЦАХАЛ начал проверку сообщений о гибели 73 палестинцев у точек раздачи гумпомощи

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проверку по факту сообщений о гибели в секторе Газа 73 палестинцев, ожидавших выдачи гуманитарной помощи.

Как передает Report, по предварительным данным армейской пресс-службы, действительное число жертв отличается от ранее озвученного.

"Сегодня утром на севере сектора Газа было обнаружено скопление нескольких тысяч жителей. Военнослужащие ЦАХАЛ открыли предупредительные выстрелы, чтобы устранить непосредственную угрозу. Армия осведомлена о сообщениях о гибели людей в этом районе, подробности инцидента расследуются. Предварительный анализ показывает, что число заявленных жертв не соответствует той информации, которая есть в распоряжении ЦАХАЛ", - говорится в заявлении.

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