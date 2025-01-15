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ЦАХАЛ начал подготовку к приему освобождаемых заложников из Газы

ЦАХАЛ начал подготовку к приему освобождаемых заложников из Газы Армия Израиля официально заявила о начале подготовки к приему заложников, которые удерживаются в секторе Газа и в ближайшее время должны быть освобождены.
Другие страны
15 января 2025 г. 22:22
ЦАХАЛ начал подготовку к приему освобождаемых заложников из Газы

Армия Израиля официально заявила о начале подготовки к приему заложников, которые удерживаются в секторе Газа и в ближайшее время должны быть освобождены.

Как передает Report, об этом говорится в кратком сообщении армейской пресс-службы.

"Название подготовительных мероприятий Армии обороны Израиля к возвращению заложников - "Крылья свободы", - отметили в ведомстве.

Ранее египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении заложников и введении режима прекращения огня в секторе Газа. Официально о заключении сделки еще не сообщалось.

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