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ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию на Западном берегу Иордана

ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию на Западном берегу Иордана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале контртеррористической операции в городе Тулькарм в северной части Западного берега реки Иордан.
Другие страны
27 января 2025 г. 20:20
ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию на Западном берегу Иордана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале контртеррористической операции в городе Тулькарм в северной части Западного берега реки Иордан.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

"Некоторое время назад в рамках контртеррористических усилий в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - ред.) Армия обороны Израиля и силы пограничной полиции Израиля начали контртеррористическую операцию в Тулькарме", - говорится в заявлении.

Также ЦАХАЛ сообщил о ликвидации ударом с воздуха полевого командира палестинского радикального движения ХАМАС в Тулькарме Ахада Абу Ативи.

"Его устранение является частью интенсивных контртеррористических операций, проводимых Армией обороны Израиля против террористических сетей в северной Самарии (израильское обозначение северной части Западного берега реки Иордан)", - говорится в сообщении.

Вместе с Абу Ативи был ликвидирован еще один вооруженный радикал, отметили в ведомстве.

Напомним, что 21 января пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что израильские силовики приступили к проведению масштабной контртеррористической операции в районе города Дженин в северной части Западного берега Иордана, которая получила название "Железная стена".

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Версия на азербайджанском языке İsrail Ordusu İordan çayının qərb sahilində antiterror əməliyyatına başlayıb

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