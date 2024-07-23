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ЦАХАЛ может временно уйти из Газы для заключения сделки по заложникам

ЦАХАЛ может временно уйти из Газы для заключения сделки по заложникам Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может временно уйти из сектора Газа, чтобы дать возможность приступить к первому этапу сделки по освобождению заложников, удерживаемых радикалами движения ХАМАС.
Другие страны
23 июля 2024 г. 09:29
ЦАХАЛ может временно уйти из Газы для заключения сделки по заложникам

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может временно уйти из сектора Газа, чтобы дать возможность приступить к первому этапу сделки по освобождению заложников, удерживаемых радикалами движения ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Несколько высокопоставленных источников в израильском министерстве обороны высказали мнение, что если ЦАХАЛ полностью уйдет из Газы на 42 дня, то Израиль не понесет значительных потерь в плане безопасности. Однако, отмечает издание, это поможет освободить от 18 до 33 заложников из 120 оставшихся в плену ХАМАС.

Ожидается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в предстоящие дни обсудит сделку с высшими должностными лицами США во время своего трехдневного визита в Вашингтон, начавшегося в понедельник. Консультации по вопросам урегулирования в секторе Газа между представителями Израиля и ХАМАС проходят при посредничестве Египта, Катара и США.

31 мая президент США Джо Байден огласил условия нового проекта соглашения по мирному урегулированию в Газе, которое состоит из трех этапов. Первый рассчитан на шесть недель и подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных районов, освобождение удерживаемых движением ХАМАС заложников в обмен на освобождение из израильских тюрем сотен палестинских заключенных. Также в этот период стороны должны начать переговоры, а режим прекращения огня будет действовать до достижения взаимопонимания. Вторая фаза предполагает освобождение всех заложников, в том числе военнослужащих. Третий этап - это восстановление сектора Газа и передача близким останков погибших израильтян.

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Версия на английском языке Israel сonsiders temporary Gaza withdrawal for hostage deal

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