О нас

ЦАХАЛ может приостановить операцию в секторе Газа

ЦАХАЛ может приостановить операцию в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может взять операционную паузу после того, как установит контроль над больницей "Аш-Шифа" в секторе Газа.
Другие страны
16 ноября 2023 г. 05:14
ЦАХАЛ может приостановить операцию в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может взять операционную паузу после того, как установит контроль над больницей "Аш-Шифа" в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров между Израилем и его западными партнерами.

По словам собеседника издания, ЦАХАЛ рассматривает такую возможность и может использовать паузу, чтобы допросить людей в больнице и оптимизировать логистику, а после этого сосредоточится на операции в центре и восточной части города Газа. Как указывает FT, пауза также может быть использована для освобождения заложников, которых продолжает удерживать в секторе Газа радикальное палестинское движение ХАМАС. Источник FT заявил, что переговоры об освобождении заложников, которые США и Израиль ведут с властями Катара, играющего роль посредника, "успешно продвигаются".

Ранее ЦАХАЛ сообщил о проведении целенаправленной операции в больнице "Аш-Шифа", расположенной в секторе Газа. Во время операции, согласно заявлению Армии обороны Израиля, были обнаружены оружие, военное оборудование и командный штаб ХАМАС.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsrail tezliklə Qəzzada əməliyyatı dayandıra bilər

Самое важное

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии филиала DOST EVİ в Исмаиллы
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии филиала DOST EVİ в Исмаиллы
15 ноября 2023 г. 17:49
Селекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
ФотоСелекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
15 ноября 2023 г. 17:45
Мехрибан Алиева направила обращение к участникам заседания Единое сердце для Палестины
Мехрибан Алиева направила обращение к участникам заседания "Единое сердце для Палестины"
15 ноября 2023 г. 17:14
Президент Азербайджана: Надеемся, что напряженность в Газе в скором времени будет устранена
Президент Азербайджана: Надеемся, что напряженность в Газе в скором времени будет устранена
15 ноября 2023 г. 11:54
Ильхам Алиев направил письмо президенту Государства Палестина
Ильхам Алиев направил письмо президенту Государства Палестина
15 ноября 2023 г. 11:45
Милли Меджлис в I чтении принял госбюджет на 2024 год
Милли Меджлис в I чтении принял госбюджет на 2024 год
14 ноября 2023 г. 16:19
МИД Азербайджана ответил на заявления верховного представителя ЕС
МИД Азербайджана ответил на заявления верховного представителя ЕС
14 ноября 2023 г. 11:56
Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана
Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана
14 ноября 2023 г. 11:52
Министры обороны Азербайджана и Италии обсудили перспективы военного сотрудничества
Министры обороны Азербайджана и Италии обсудили перспективы военного сотрудничества
14 ноября 2023 г. 09:52
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi