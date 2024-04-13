В ЦАХАЛ заявили, что из Ливана по Израилю выпущены три ракеты и два ударных БПЛА

В ЦАХАЛ заявили, что из Ливана по Израилю выпущены три ракеты и два ударных БПЛА

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск трех ракет и двух ударных беспилотников движения "Хезболлах" из Ливана по израильской территории.

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