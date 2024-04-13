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В ЦАХАЛ заявили, что из Ливана по Израилю выпущены три ракеты и два ударных БПЛА

В ЦАХАЛ заявили, что из Ливана по Израилю выпущены три ракеты и два ударных БПЛА Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск трех ракет и двух ударных беспилотников движения "Хезболлах" из Ливана по израильской территории.
Другие страны
13 апреля 2024 г. 18:27
В ЦАХАЛ заявили, что из Ливана по Израилю выпущены три ракеты и два ударных БПЛА

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск трех ракет и двух ударных беспилотников движения "Хезболлах" из Ливана по израильской территории.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

"Зафиксировано, что три ракеты, перелетевшие в Израиль с территории Ливана, упали в незаселенной местности. Кроме того, был зафиксирован перелет из Ливана в Израиль двух ударных БПЛА "Хезболлах", которые взорвались в районе Ханиты на севере Израиля", - говорится в сообщении.

"В ответ артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары на юге Ливана", - добавили в пресс-службе.

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