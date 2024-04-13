В ЦАХАЛ заявили, что из Ливана по Израилю выпущены три ракеты и два ударных БПЛА

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск трех ракет и двух ударных беспилотников движения "Хезболлах" из Ливана по израильской территории.
Как передает
"Зафиксировано, что три ракеты, перелетевшие в Израиль с территории Ливана, упали в незаселенной местности. Кроме того, был зафиксирован перелет из Ливана в Израиль двух ударных БПЛА "Хезболлах", которые взорвались в районе Ханиты на севере Израиля", - говорится в сообщении.
"В ответ артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары на юге Ливана", - добавили в пресс-службе.