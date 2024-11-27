ЦАХАЛ ликвидировала прятавшегося в здании школы в Газе высокопоставленного офицера ХАМАС

В секторе Газа ликвидирован высокопоставленный командир снайперского подразделения бригады палестинского радикального движения ХАМАС Мумин Аль-Джабари.
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"Аль-Джабари руководил террористическими атаками и осуществлял их против войск Армии обороны Израиля в секторе Газа, хранил большое количество оружия", — говорится в сообщении.
Члена ХАМАС, который укрывался в здании бывшей школы, уничтожили в результате атаки израильских Военно-воздушных сил. Перед ударом были предприняты шаги для снижения риска причинения вреда мирному населению, заверили в ЦАХАЛ.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.