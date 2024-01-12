ЦАХАЛ ликвидировал командира элитного подразделения ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала данные о проведении военной операции в секторе Газа, в ходе которого был ликвидирован один из командиров элитного подразделения "Нухба".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала данные о проведении военной операции в секторе Газа, в ходе которой был ликвидирован один из командиров элитного подразделения "Нухба".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Сообщается, что в ходе операции в городе Хан-Юнис, а также в районе Магази было ликвидировано около 20 бойцов радикального движения ХАМАС. В их числе один из командиров "Нухбы", участвовавший в нападении на Израиль 7 октября.

Отметим, что "Нухба" является элитным военно-морским подразделением в составе бригад "Изз ад-Дин аль-Кассам", которые являются военным крылом движения ХАМАС.