ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного члена ХАМАС

ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного члена ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об устранении главы аппарата по общей безопасности ХАМАС.

Как передает Report, об этом армейская пресс-служба сообщает на официальной странице в "Х".

"Махмуд аль-Асвад, глава аппарата по общей безопасности ХАМАС был ликвидирован в районе Западной Газы. Аль-Асвад был ключевой фигурой для ХАМАС", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также отметила, что ЦАХАЛ продолжает уничтожать объекты инфраструктуры ХАМАС в секторе, в частности на окраинах города Газа и в районе Хан-Юнис.