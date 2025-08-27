О нас

ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного члена ХАМАС

ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного члена ХАМАС ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного члена ХАМАС
Другие страны
27 августа 2025 г. 12:00
ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного члена ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об устранении главы аппарата по общей безопасности ХАМАС.

Как передает Report, об этом армейская пресс-служба сообщает на официальной странице в "Х".

"Махмуд аль-Асвад, глава аппарата по общей безопасности ХАМАС был ликвидирован в районе Западной Газы. Аль-Асвад был ключевой фигурой для ХАМАС", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также отметила, что ЦАХАЛ продолжает уничтожать объекты инфраструктуры ХАМАС в секторе, в частности на окраинах города Газа и в районе Хан-Юнис.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке HƏMAS-ın yüksək vəzifəli şəxsi öldürülüb

Самое важное

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
ФотоПрезиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
22 августа 2025 г. 20:58
В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
ФотоВ Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
22 августа 2025 г. 18:45
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 20:09
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi