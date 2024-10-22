ЦАХАЛ ликвидировал в Сирии одного из командиров "Хезболлах"

Израильские военные ликвидировали в Сирии одного из командиров ливанской организации "Хезболлах", отвечавшего за финансовые вопросы.

Израильские военные ликвидировали в Сирии одного из командиров ливанской организации "Хезболлах", отвечавшего за финансовые вопросы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

По его словам, ликвидация произведена в рамках мер по борьбе с финансированием "Хезболлах". Согласно изложенной им версии, организация получает финансирование напрямую от Ирана, а также за счет дохода предприятий, созданных группировкой в Йемене, Ливане, Сирии и Турции.

Управлением этой финансовой сети, по данным израильских военных, занимается подразделение 4400 в составе "Хезболлах", которым руководил Джафар Касир, ликвидированный в результате точечного удара по Бейруту в начале октября.

"Сегодня в результате еще одного точечного удара в Сирии мы уничтожили его преемника. Мы не позволим "Хезболлах" перегруппироваться и перевооружиться", - сказал Хагари.