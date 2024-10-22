О нас

ЦАХАЛ ликвидировал в Сирии одного из командиров "Хезболлах"

ЦАХАЛ ликвидировал в Сирии одного из командиров "Хезболлах" Израильские военные ликвидировали в Сирии одного из командиров ливанской организации "Хезболлах", отвечавшего за финансовые вопросы.
Другие страны
22 октября 2024 г. 00:14
ЦАХАЛ ликвидировал в Сирии одного из командиров Хезболлах

Израильские военные ликвидировали в Сирии одного из командиров ливанской организации "Хезболлах", отвечавшего за финансовые вопросы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

По его словам, ликвидация произведена в рамках мер по борьбе с финансированием "Хезболлах". Согласно изложенной им версии, организация получает финансирование напрямую от Ирана, а также за счет дохода предприятий, созданных группировкой в Йемене, Ливане, Сирии и Турции.

Управлением этой финансовой сети, по данным израильских военных, занимается подразделение 4400 в составе "Хезболлах", которым руководил Джафар Касир, ликвидированный в результате точечного удара по Бейруту в начале октября.

"Сегодня в результате еще одного точечного удара в Сирии мы уничтожили его преемника. Мы не позволим "Хезболлах" перегруппироваться и перевооружиться", - сказал Хагари.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
20 октября 2024 г. 22:29
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
20 октября 2024 г. 12:55
В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
15 октября 2024 г. 15:43
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
21 октября 2024 г. 05:50
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
16 октября 2024 г. 13:01
Шариф призывает расширять проекты Один пояс - один путь и МТК Север-Юг
Шариф призывает расширять проекты "Один пояс - один путь" и МТК "Север-Юг"
16 октября 2024 г. 12:46
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
20 октября 2024 г. 22:18
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
16 октября 2024 г. 13:29
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
15 октября 2024 г. 13:06
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
17 октября 2024 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi