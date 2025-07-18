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ЦАХАЛ ликвидировал трех высокопоставленных членов ХАМАС

ЦАХАЛ ликвидировал трех высокопоставленных членов ХАМАС Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала трех высокопоставленных членов ХАМАС в секторе Газа.
Другие страны
18 июля 2025 г. 15:15
ЦАХАЛ ликвидировал трех высокопоставленных членов ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала трех высокопоставленных членов ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщила в пятницу пресс-служба армии.

Силы ЦАХАЛ нанесли удар и ликвидировали террориста Бархума Шахина - главу службы общей безопасности в западной части сектора Газа и Ашема Царцура - главу комитета по чрезвычайным ситуациям ХАМАС в восточной части сектора Газа.

В пресс-службе добавили, что уничтоженные помогали военному крылу ХАМАС осуществлять контроль над населением сектора, используя при этом методы репрессий и насилия. Кроме того, израильские военные ликвидировали главу юридического бюро ХАМАС Фараджа аль-аула.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Müdafiə Ordusu HƏMAS-ın üç yüksək vəzifəli üzvünü öldürüb

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