ЦАХАЛ ликвидировал трех высокопоставленных членов ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала трех высокопоставленных членов ХАМАС в секторе Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала трех высокопоставленных членов ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщила в пятницу пресс-служба армии.

Силы ЦАХАЛ нанесли удар и ликвидировали террориста Бархума Шахина - главу службы общей безопасности в западной части сектора Газа и Ашема Царцура - главу комитета по чрезвычайным ситуациям ХАМАС в восточной части сектора Газа.

В пресс-службе добавили, что уничтоженные помогали военному крылу ХАМАС осуществлять контроль над населением сектора, используя при этом методы репрессий и насилия. Кроме того, израильские военные ликвидировали главу юридического бюро ХАМАС Фараджа аль-аула.