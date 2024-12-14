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ЦАХАЛ ликвидировал командира боевого крыла ХАМАС

ЦАХАЛ ликвидировал командира боевого крыла ХАМАС Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации в секторе Газа высокопоставленного командира боевого крыла ХАМАС Имада Джаро, возглавлявшего комиссию по ЧС и являвшегося мэром города Дейр-эль-Балах.
Другие страны
14 декабря 2024 г. 21:23
ЦАХАЛ ликвидировал командира боевого крыла ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации в секторе Газа высокопоставленного командира боевого крыла ХАМАС Имада Джаро, возглавлявшего комиссию по ЧС и являвшегося мэром города Дейр-эль-Балах.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

"Он действовал в комплексе, который террористы ХАМАС использовали для планирования и осуществления атак на войска ЦАХАЛ и Израиль в гуманитарной зоне в Дейр-эль-Балахе", - отмечается в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, Джаро активно участвовал в деятельности правительства ХАМАС в районе Дейр-эль-Балаха и поддерживал постоянный контакт с руководством военного крыла ХАМАС, которому оказывал боевую поддержку, а также отвечал за политическую активность ХАМАС в районе центральных лагерей в палестинском анклаве.

"ХАМАС продолжает использовать гражданскую и гуманитарную инфраструктуру в своих террористических целях, нарушая международное право", - добавили в армейской пресс-службе.

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