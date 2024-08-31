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ЦАХАЛ ликвидировал 14 вооруженных радикалов в Дженине

ЦАХАЛ ликвидировал 14 вооруженных радикалов в Дженине Израильские военные в ходе контртеррористической операции в городе Дженин в северной части Западного берега реки Иордан ликвидировали 14 вооруженных радикалов.
Другие страны
31 августа 2024 г. 20:52
ЦАХАЛ ликвидировал 14 вооруженных радикалов в Дженине

Израильские военные в ходе контртеррористической операции в городе Дженин в северной части Западного берега реки Иордан ликвидировали 14 вооруженных радикалов.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Операция в районе Дженина продолжается", - отметили в ведомстве.

Согласно информации, израильские силовики также последние несколько дней проводили рейды в лагере палестинских беженцев Нур-Шамс, расположенном к востоку от города Тулькарм в северной части Западного берега Иордана, в ходе которых были ликвидированы пять вооруженных радикалов, включая полевого командира палестинской группировки "Исламский джихад" Мухаммеда Джабера.

В ночь на 28 августа армия Израиля начала контртеррористическую операцию в районах городов Дженин и Тулькарм на Западном берегу.

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