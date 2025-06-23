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ЦАХАЛ: Израиль завершил самую масштабную с начала конфликта серию атак в Тегеране

ЦАХАЛ: Израиль завершил самую масштабную с начала конфликта серию атак в Тегеране Израиль несколько часов назад завершил самую масштабную с начала конфликта серию атак на цели в Тегеране.
Другие страны
23 июня 2025 г. 22:08
ЦАХАЛ: Израиль завершил самую масштабную с начала конфликта серию атак в Тегеране

Израиль несколько часов назад завершил самую масштабную с начала конфликта серию атак на цели в Тегеране.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин.

"ЦАХАЛ завершил самую масштабную волну атак из всех, что он проводил до сих пор в Тегеране, в ходе которой Израиль сосредоточился на ударах по штаб-квартирам аппарата внутренней безопасности иранского режима и Корпуса стражей исламской революции", - сказал он.

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана, назвав ее целью срыв ядерной и ракетной программ Тегерана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни страны вновь обменивались ударами. Они сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов. Взаимные удары продолжаются.

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