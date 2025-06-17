ЦАХАЛ: Израиль продолжит операцию против Ирана до достижения всех целей

Израиль продолжит атаковать ядерные объекты Ирана до полного закрепления установленных ЦАХАЛ целей.

Израиль продолжит атаковать ядерные объекты Ирана до полного достижения установленных целей.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом заявил начальник оперативного управления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Одед Басюк.

"Мы продолжаем наносить удары по ядерным объектам, чтобы закрепить успех, в соответствии с планом", - сказал он.

СМИ сообщают, что по информации израильских военных, на данный момент в результате ударов в Иране уничтожено или нейтрализовано более 200 пусковых установок баллистических ракет, что составляет значительную часть иранского арсенала.

Басюк подчеркнул, что операция ЦАХАЛ против Ирана "находится в самом разгаре".