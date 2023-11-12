ЦАХАЛ: Израиль никогда не обещал не наносить удары по югу Газы

Вооруженные силы Израиля никогда не брали на себя обязательств не наносить удары по южным районам сектора Газа.

Вооруженные силы Израиля никогда не брали на себя обязательств не наносить удары по южным районам сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус.

"Ситуация на земле является динамичной, идет война. И я хочу подчеркнуть, что мы призывали и будем и дальше призывать палестинцев направляться на юг. Однако мы ни на каком из этапов не заявляли о том, что не будем наносить удары по южным районам Газы", - сказал он.

"Полагаю, могут быть случаи, когда мы будем поражать важные военные цели в Газе", - добавил представитель вооруженных сил.

"Мы никогда не говорили о том, что не будем наносить удары по южным районам Газы. Заявляли только о том, что фокусируем основные боевые действия или главные операции на севере сектора. Полагаю, это довольно ясно и достаточно очевидно для тех, кто наблюдает за ситуацией", - резюмировал Конрикус.