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ЦАХАЛ: Истребители сбросили 30 боеприпасов на цели в Тегеране и на западе Ирана

ЦАХАЛ: Истребители сбросили 30 боеприпасов на цели в Тегеране и на западе Ирана 20 истребителей военно-воздушных сил Израиля сбросили 30 боеприпасов на военные цели в Тегеране и на западе Ирана.
Другие страны
23 июня 2025 г. 02:12
ЦАХАЛ: Истребители сбросили 30 боеприпасов на цели в Тегеране и на западе Ирана

20 истребителей военно-воздушных сил Израиля сбросили 30 боеприпасов на военные цели в Тегеране и на западе Ирана.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"20 истребителей ВВС Израиля, следуя точным указаниям разведки, недавно атаковали военные цели в Иране, использовав более 30 боеприпасов", - говорится в заявлении.

В частности, "истребители атаковали инфраструктуру хранения и запуска ракет, предназначенных для ударов по территории Государства Израиль, а также военные радиолокационные станции в Керманшахе и Медане на западе Ирана", отметили в пресс-службе. "Кроме того, в центре Тегерана была атакована пусковая установка зенитных ракет", - добавили в ведомстве.

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