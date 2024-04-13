ЦАХАЛ: Иран столкнется с последствиями при дальнейшей эскалацию ситуации

Иран будет нести ответственность в случае дальнейшей эскалации ситуации в регионе.

Иран будет нести ответственность в случае дальнейшей эскалации ситуации в регионе.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, с таким заявлением выступил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

"Иран столкнется с последствиями за решение пойти на дальнейшую эскалацию ситуации. Израиль находится в состоянии повышенной готовности. Мы также готовы ответить", - сказал Хагари.

Представитель ЦАХАЛ отметил, что израильские военные "повысили готовность к защитите Израиля от дальнейшей иранской агрессии".