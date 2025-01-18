ЦАХАЛ готовится начать прием заложников из Газы утром 19 января

Израильские военные начали подготовку к приему заложников, которые должны быть освобождены утром 19 января по соглашению о прекращении огня в секторе Газа.

Израильские военные начали подготовку к приему заложников, которые должны быть освобождены утром 19 января по соглашению о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля готовится к реализации соглашения о возвращении заложников, одобренного политическим руководством [Израиля] в субботу ночью (18 января). Соглашение вступит в силу в воскресенье, 19 января, в 08:30, и в его рамках войска Армии обороны Израиля будут осуществлять оперативные процедуры на местах в соответствии с установленными соглашениями", - говорится в сообщении.

Военные окажут освобожденным "соответствующую физическую и психологическую поддержку, уделяя тщательное внимание каждой детали", отметили в пресс-службе.

"Наряду с соглашением и нашим обязательством вернуть домой всех заложников, Армия обороны Израиля продолжит работу по обеспечению безопасности всех граждан Израиля, особенно тех, кто проживает в населенных пунктах вблизи сектора Газа", - добавили в пресс-службе.