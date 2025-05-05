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ЦАХАЛ демонтировал центральный штаб армии Асада на юге Сирии

ЦАХАЛ демонтировал центральный штаб армии Асада на юге Сирии Подразделения 810-й бригады Армии обороны Израиля обнаружили и демонтировали военную позицию на юге Сирии, которая при бывшем президенте Башаре Асаде использовалась как центральный штаб сирийской армии в районе горы Хермон.
Другие страны
5 мая 2025 г. 18:10
ЦАХАЛ демонтировал центральный штаб армии Асада на юге Сирии

Подразделения 810-й бригады Армии обороны Израиля обнаружили и демонтировали военную позицию на юге Сирии, которая при бывшем президенте Башаре Асаде использовалась как центральный штаб сирийской армии в районе горы Хермон.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Войска 810-й бригады, включая десантников и инженерное подразделение "Яхалом", завершили операцию в центральном штабе подразделения, которое отвечало за район горы Хермон при бывшем сирийском режиме. В рамках операции войска обнаружили военную инфраструктуру, принадлежащую бывшему сирийскому режиму, включая бункеры, а также большое количество вооружения, включая пушки, пусковые установки, минометы, ракеты, взрывные устройства и мины", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что все оружие было либо уничтожено, либо конфисковано израильскими войсками.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Ordusu Suriyanın cənubunda Əsəd qüvvələrinin mərkəzi qərargahını söküb

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