О нас

ЦАХАЛ будет отвечать огнем на любые нарушения перемирия в Ливане

ЦАХАЛ будет отвечать огнем на любые нарушения перемирия в Ливане Израильские военные для обеспечения соблюдения режима прекращения огня в Ливане будут отвечать огнем на любые нарушения соглашения о перемирии.
Другие страны
28 ноября 2024 г. 23:36
ЦАХАЛ будет отвечать огнем на любые нарушения перемирия в Ливане

Израильские военные для обеспечения соблюдения режима прекращения огня в Ливане будут отвечать огнем на любые нарушения соглашения о перемирии.

Как передает Report, с таким заявлением выступил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви, слова которого распространила армейская пресс-служба.

"На любое нарушение этого соглашения будет отвечено огнем. С той же силой, которую мы использовали для обеспечения достижения этого соглашения, мы будем добиваться его выполнения", - заявил Халеви.

Напомним, что утром 27 ноября вступило в силу соглашение о первом с начала боевых действий в октябре 2023 года перемирии между Израилем и Ливаном. Президент США Джо Байден объявил, что договоренности между Израилем и "Хезболлах" предусматривают восстановление ливанской армией и силами госбезопасности контроля над территорией республики в течение 60 дней. После этого израильская армия будет постепенно выведена из Ливана.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi