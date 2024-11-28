ЦАХАЛ будет отвечать огнем на любые нарушения перемирия в Ливане

Израильские военные для обеспечения соблюдения режима прекращения огня в Ливане будут отвечать огнем на любые нарушения соглашения о перемирии.

Израильские военные для обеспечения соблюдения режима прекращения огня в Ливане будут отвечать огнем на любые нарушения соглашения о перемирии.

Как передает Report , с таким заявлением выступил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви, слова которого распространила армейская пресс-служба.

"На любое нарушение этого соглашения будет отвечено огнем. С той же силой, которую мы использовали для обеспечения достижения этого соглашения, мы будем добиваться его выполнения", - заявил Халеви.

Напомним, что утром 27 ноября вступило в силу соглашение о первом с начала боевых действий в октябре 2023 года перемирии между Израилем и Ливаном. Президент США Джо Байден объявил, что договоренности между Израилем и "Хезболлах" предусматривают восстановление ливанской армией и силами госбезопасности контроля над территорией республики в течение 60 дней. После этого израильская армия будет постепенно выведена из Ливана.