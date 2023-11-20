ЦАХАЛ: Более 100 радикалов задержаны в Газе и доставлены на допросы в Израиль

Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержали в секторе Газа свыше 100 радикалов, связанных с палестинским движением ХАМАС, и отправили их на территорию Израиля для допросов.
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"За последние несколько дней в ходе совместных действий Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности были задержаны и переправлены в Израиль для допросов более 100 террористов из ХАМАС", — говорится в заявлении.
Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что 64 военнослужащих погибли с начала наземной операции в секторе Газа.