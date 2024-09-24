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ЦАХАЛ атаковал за сутки 1,6 тыс. целей "Хезболлах"

ЦАХАЛ атаковал за сутки 1,6 тыс. целей "Хезболлах" Сотни израильских истребителей за сутки атаковали 1,6 тыс. военных целей шиитского движения "Хезболлах" на юге ливанской территории и в долине Бекаа в глубине Ливана.
Другие страны
24 сентября 2024 г. 02:25
ЦАХАЛ атаковал за сутки 1,6 тыс. целей Хезболлах

Сотни израильских истребителей за сутки атаковали 1,6 тыс. военных целей шиитского движения "Хезболлах" на юге ливанской территории и в долине Бекаа в глубине Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В течение минувших суток сотни истребителей ВВС Израиля в несколько волн атаковали 1,6 тыс. террористических объектов "Хезболлах" на юге и в районе долины Бекаа в глубине Ливана. За последние часы истребители атаковали сотни целей, в том числе пусковые установки, штабы и военные здания террористической организации "Хезболлах" в нескольких районах Ливана", - говорится в заявлении.

"ЦАХАЛ продолжает атаковать террористические объекты "Хезболлах" в Ливане", - добавили в пресс-службе.

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