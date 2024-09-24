ЦАХАЛ атаковал за сутки 1,6 тыс. целей "Хезболлах"

Сотни израильских истребителей за сутки атаковали 1,6 тыс. военных целей шиитского движения "Хезболлах" на юге ливанской территории и в долине Бекаа в глубине Ливана.

Сотни израильских истребителей за сутки атаковали 1,6 тыс. военных целей шиитского движения "Хезболлах" на юге ливанской территории и в долине Бекаа в глубине Ливана.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В течение минувших суток сотни истребителей ВВС Израиля в несколько волн атаковали 1,6 тыс. террористических объектов "Хезболлах" на юге и в районе долины Бекаа в глубине Ливана. За последние часы истребители атаковали сотни целей, в том числе пусковые установки, штабы и военные здания террористической организации "Хезболлах" в нескольких районах Ливана", - говорится в заявлении.

"ЦАХАЛ продолжает атаковать террористические объекты "Хезболлах" в Ливане", - добавили в пресс-службе.