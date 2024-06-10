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ЦАХАЛ атаковал военные строения "Хезболлах" в Ливане

ЦАХАЛ атаковал военные строения "Хезболлах" в Ливане Израильские истребители нанесли удары по военным строениям и объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в Ливане.
Другие страны
10 июня 2024 г. 01:26
ЦАХАЛ атаковал военные строения Хезболлах в Ливане

Израильские истребители нанесли удары по военным строениям и объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в Ливане.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Истребители нанесли удар по военному строению "Хезболлах" в районе Шебаа. Одновременно в результате воздушных ударов были поражены еще два военных сооружения в районах Айтаруна и Маркабы, а также террористическая инфраструктура в районе Айтаруна и пусковая установка "Хезболлах" в районе Эт-Тири, которая использовалась для обстрела израильской территории", - говорится в заявлении.

Военные также сообщили, что "засекли террористов, вошедших в военное строение "Хезболлах" в районе Хулы на юге Ливана", после чего "истребители ЦАХАЛ нанесли удар по этому сооружению".

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