ЦАХАЛ атаковал военные строения "Хезболлах" в Ливане

Израильские истребители нанесли удары по военным строениям и объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в Ливане.

Израильские истребители нанесли удары по военным строениям и объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в Ливане.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Истребители нанесли удар по военному строению "Хезболлах" в районе Шебаа. Одновременно в результате воздушных ударов были поражены еще два военных сооружения в районах Айтаруна и Маркабы, а также террористическая инфраструктура в районе Айтаруна и пусковая установка "Хезболлах" в районе Эт-Тири, которая использовалась для обстрела израильской территории", - говорится в заявлении.

Военные также сообщили, что "засекли террористов, вошедших в военное строение "Хезболлах" в районе Хулы на юге Ливана", после чего "истребители ЦАХАЛ нанесли удар по этому сооружению".