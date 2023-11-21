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ЦАХАЛ атаковал с воздуха 250 военных целей радикалов в секторе Газа

ЦАХАЛ атаковал с воздуха 250 военных целей радикалов в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за истекшие сутки нанесла удары с воздуха по 250 военным объектам радикалов в секторе Газа.
Другие страны
21 ноября 2023 г. 10:27
ЦАХАЛ атаковал с воздуха 250 военных целей радикалов в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за истекшие сутки нанесла удары с воздуха по 250 военным объектам радикалов в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За истекшие сутки с воздуха было атаковано 250 террористических объектов ХАМАС. Среди целей - десятки террористов, ракетные установки и различные террористические объекты", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Кроме того, ночью "боевой вертолет уничтожил ракетную установку, из которой вчера были выпущены ракеты в направлении района Гуш-Дан (включает Тель-Авив и города-спутники)", - продолжили в пресс-службе. Военные отметили, что установка "была размещена вблизи гражданского жилого массива" в секторе Газа.

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