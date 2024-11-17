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ЦАХАЛ атаковал покинутые жителями кварталы в южном предместье Бейрута

ЦАХАЛ атаковал покинутые жителями кварталы в южном предместье Бейрута Истребители израильских ВВС нанесли серию ударов по предполагаемым объектам организации "Хезболлах" на южной окраине ливанской столицы.
Другие страны
17 ноября 2024 г. 11:36
ЦАХАЛ атаковал покинутые жителями кварталы в южном предместье Бейрута

Истребители израильских ВВС нанесли серию ударов по предполагаемым объектам организации "Хезболлах" на южной окраине ливанской столицы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, воздушные атаки совершены на несколько зданий в предместье Хадас.

Отмечается, что одна из ракет попала в дом рядом с госпиталем "Аль-Хаят", с места взрыва в небо поднимаются клубы густого дыма.

Ранее представитель израильского военного командования разместил в соцсетях предупреждение на арабском языке о предстоящих авиаударах, чтобы остававшиеся в жилых кварталах люди смогли эвакуироваться.

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